Почти 870 тыс. человек отдохнули в горах Сочи с начала года

Из них 50 тыс. человек — туристы в составе экскурсионных групп.

Средства размещения курорта сейчас в среднем загружены на 68%, в горном кластере — на 50%.

«С начала года в горном кластере Сочи уже отдохнули 868 тыс. человек. На верхних отметках всех курортов еще продолжается сезон катаний. Уже начинаем планомерную подготовку к летнему курортному сезону, который стартует в нашем городе с 1 мая», — рассказала заместитель главы Сочи Инна Петухова.

Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» завершится 21 апреля, работа горнолыжных трасс в Цирке 2 на «Красной Поляне» — до 10 мая. На курорте «Газпром» в среднегорье сезон планируют завершить 1 апреля, на «Альпике» — 15 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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