Еще 800 работников соцсферы на Кубани получили по 1 млн рублей на ипотеку

Деньги на покупку жилья педагоги, врачи и соцработники получили в рамках программы «Миллион на ипотеку», которую реализуют по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

На получение 1 млн рублей для первоначального взноса на ипотеку в Краснодарском крае с начала года заявления подали более 1,2 тыс. работников социальной сферы.

«Уже около 800 человек получили в этом году по 1 млн рублей», — сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Деньги на ипотеку по спецпрограмме получили 400 педагогов, почти 100 врачей и 295 соцработников. Почти все они направили выплату на покупку готового жилья, еще 16 человек решили построить жилые дома.

Программу «Миллион на ипотеку» продолжат реализовывать в регионе и в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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