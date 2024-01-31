Почти 800 машин скопилось на подъездах к Крымскому мосту

Пробки на КПП с обеих сторон Крымского моста образовались 31 января после перекрытия движения.

По данным на 20:00, в очереди со стороны Тамани стоят 390 транспортных средств. Ожидание составит около часа. Со стороны Керчи скопилось 370 машин. Ожидание также составит около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Движение на Крымском мосту перекрыли около 16:15. В Севастополе объявили воздушную тревогу, работала система ПВО. Военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито больше 6 ракет.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. В садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Движение по мосту возобновили около 19:30.

Читайте также: Песков назвал «чушью» строительство тоннеля под Крымским мостом.