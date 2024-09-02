Почти 700 машин стоят в пробке перед Крымским мостом 2 сентября
Общество
02.09.2024 09:32
Несмотря на завершение высокого сезона, утром 2 сентября у Крымского моста собралась серьезная пробка.
По данным на 9:00, со стороны Тамани перед пунктом досмотра находятся 658 машин, время ожидания — около двух часов.
Со стороны Керчи очереди на досмотр нет, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
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