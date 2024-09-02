Почти 700 машин стоят в пробке перед Крымским мостом 2 сентября

Несмотря на завершение высокого сезона, утром 2 сентября у Крымского моста собралась серьезная пробка.

По данным на 9:00, со стороны Тамани перед пунктом досмотра находятся 658 машин, время ожидания — около двух часов.

Со стороны Керчи очереди на досмотр нет, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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