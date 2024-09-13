Почти 700 автомобилей стоят 13 сентября в очереди на досмотр у Крымского моста

По данным на 13:00, к пунктам досмотра в очереди со стороны Керчи скопилось 680 транспортных средств.

В связи с этим в пробке перед досмотровыми площадками со стороны Керчи автомобилисты проводят в среднем более двух часов.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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