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Почти 700 автомобилей стоят 13 сентября в очереди на досмотр у Крымского моста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-700-avtomobilej-stoyat-13-sentyabrya-v-ocheredi-na-dosmotr-u-krymskogo-mosta
Почти 700 автомобилей стоят 13 сентября в очереди на досмотр у Крымского моста
Фото t.me/glav_most

По данным на 13:00, к пунктам досмотра в очереди со стороны Керчи скопилось 680 транспортных средств.

В связи с этим в пробке перед досмотровыми площадками со стороны Керчи автомобилисты проводят в среднем более двух часов.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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