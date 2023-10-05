Почти 65 млн рублей ущерба должен возместить черный лесоруб в Краснодарском крае

Мужчину задержали в декабре 2020 года сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что злоумышленник незаконно вырубил 79 деревьев пород «Гледичия» 159 породы «Ясень». Срубленными деревьями он распорядился по своему усмотрению. Ущерб от действий черного лесоруба составил 64 млн 753 тыс. 579 рублей.

Курганинский районный суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на 2 года с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. Кроме того, осужденный обязан возместить материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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