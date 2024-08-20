Почти 60 служебных квартир передадут медработникам в 2024 году на Кубани

Работу по привлечению специалистов в амбулаторно-поликлиническое звено проводят в том числе согласно нацпроекту «Здравоохранение». Для этого в регионе действует комплекс мер поддержки.

Как отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, в этом году за счет краевого бюджета для медработников приобретут 57 квартир. Это на 25 больше, чем закупили в прошлом году.

«Всего за четыре года наши врачи получили 235 квартир. На днях администрация Ленинградского района закончила подбор земельного участка для строительства жилого дома на 100 квартир для медиков и других работников социальной сферы», — написала Анна Минькова в Telegram.

Сейчас муниципалитет совместно с региональными властями работает над формированием дорожной карты, добавила замглавы края. По ее словам, закрыть кадровый дефицит в медицине — стратегическая задача социального блока.

«Сегодня на Кубани возводят 50 объектов здравоохранения, в каждый из которых требуются грамотные и квалифицированные специалисты», — заключила Минькова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» для медиков Краснодарского края выделили средства на приобретение жилья — по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке.