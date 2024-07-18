Кондратьев: кубанским врачам в 2024 году передадут 57 служебных квартир

В рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» для медиков Краснодарского края выделили средства на приобретение жилья — по 1 млн на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что в крае также действует целый комплекс мер соцподдержки врачей. Так, им предоставляют земельные участки, выплачивают компенсации за наем жилья и жилищно-коммунальные услуги.

«Дома и квартиры для медиков приобретаем по краевой программе «Развитие здравоохранения». В 2024 году передадим врачам еще 57 служебных квартир», — сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что жилье получат медики из разных муниципалитетов Кубани.

За счет краевого бюджета в регионе с 2020 по 2023 годы на Кубани приобрели 235 домов и квартир. Они были предоставлены медучреждениям в районах, которые распределяют их среди своих сотрудников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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