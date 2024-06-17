Число вакансий для медработников выросло на 38% в Краснодарском крае

Аналитики сервиса по поиску работы проанализировали вакансии в области медицины и фармацевтики, чтобы выяснить, кто на Кубани пользуется наибольшим спросом, и как поменялась зарплата у медработников.

Так, в регионе с января по середину июня количество вакансий для работников медицинской сферы выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом с начала года в крае насчитывалось около 9 тыс. предложений в этой отрасли. Наибольшее число вакансий за первые пять месяцев этого года появлялись для врачей, медсестер, фармацевтов-провизоров, медицинских представителей и научных специалистов.

Кроме того, специалисты подсчитали диапазон зарплат кубанских медработников. К примеру, в крае ежемесячный доход главврача варьируется от 60 тыс. до 130 тыс. рублей, для врачей это сумма может составить 50–100 тыс. рублей, а медсестры получают порядка 34–55 тыс. рублей, говорится в исследовании.

По итогам мая в крае по уровню конкуренции врачи были на первом месте — на одну такую вакансию приходилось 0,8 резюме. В топ специалистов с самой низкой конкуренцией в медицинской области вошли фармацевт-провизор (1,4 резюме на вакансию), медсестра/медбрат (1,8), заведующий аптекой (2,5), сообщает пресс-служба hh.ru.

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