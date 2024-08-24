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Почти 6 тыс. человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-6-tys-chelovek-ostalis-bez-vody-v-novorossijske-iz-za-avarii
Почти 6 тыс. человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии
Фото unsplash.com

Авария на водоводе на Анапском шоссе , 41 произошла 24 августа.

В связи с аварийно-восстановительными работами с 11:00 и до окончания ремонта воду отключили в части зон № 29, № 8, № 7, № 6 и № 3а. Численность населения составляет 5 тыс. 700 человек.

Сообщается, что будет организован подвоз воды. После завершения ремонта подачу воды восстановят, ЧС не прогнозируется, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

Читайте также: жителей Новороссийска предупредили о масштабном отключении воды. Плановое отключение запланировано на 26 и 27 августа.

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