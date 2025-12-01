Почти 6 лет нужно копить на первый взнос по ипотеке жителям Краснодарского края

Эксперты подсчитали, сколько лет нужно семье из двух человек и ребенка в регионах России, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке с учетом процентной ставки , соответствующей федеральному округу.

Для подсчета специалисты предположили, что семья ежемесячно откладывает 50% от доходов (с вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе, чтобы внести 30% от средней стоимости квартиры площадью 60 кв. м.

Краснодарский край оказался на 57 строчке всероссийского рейтинга. На первичный взнос в размере 2,59 млн рублей семья из трех человек должна откладывать 5 лет и 4 месяца.

Лидером среди регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке стал Ханты-Мансийский автономный округ. В Югре на взнос в размере 1,66 млн рублей семье с ребенком нужно откладывать 1 год и 6 месяцев. В Ямало-Ненецком автономном округе размер взноса составляет 2,39 млн рублей, на него семьи в регионе могут накопить за 1 год и 8 месяцев.

Тройку лидеров по доступности взноса по ипотеке закрывает Чукотский автономный округ. На взнос в размере 2,57 млн рублей семья с ребенком будет откладывать 2 года.

Республика Адыгея заняла 74 строчку. В регионе сумма первоначального взноса составляет 1,88 млн рублей копить такую сумму, по подсчетам экспертов, семья должна 5 лет и 3 месяца.

В Ростовской области размер первичного вноса составляет 1,7 млн рублей. На него семье с ребенком нужно откладывать 4 года и 2 месяца. По этому показателю регион оказался на 66 строчке рейтинга, сообщает РИА «Новости».

