На первый взнос по ипотеке за два года могут накопить меньше 7% жителей Кубани

Аналитики «СберИндекса», основываясь на сравнении средних зарплат c ценами на жилье, подсчитали, сколько жителей регионов России могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

За два года собрать необходимую для первоначального взноса сумму могут только 6,6% жителей Краснодарского края. Похожие значения еще в шести регионах. Например, в Москве — 6,9%, Санкт-Петербурге — 6,2%, Нижегородской области — 5%, Татарстане — 5,2% и Омской области — 5,7%. Самый низкий показатель в Дагестане — всего 3,2%.

Но есть и регионы, где необходимую сумму могут собрать более 15% жителей. Это Оренбургская область — 19,2%, Ханты-Мансийский Автономный округ — 18,4% и Республика Коми — 16,7%.

В среднем по России 8,3% работающего населения страны могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке, сообщает РБК «Недвижимость».

