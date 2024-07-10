Почти 500 машин стоят в очередях на подъездах к Крымскому мосту
Общество
10.07.2024 15:09
На подъездах к мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом, днем 10 июля образовалась серьезная пробка.
По состоянию на 15:00, в очереди со стороны Керчи находится 480 автомобилей. Ожидание составит около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
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