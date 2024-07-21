Почти 500 машин скопилось в очередях на подъездах к Крымскому мосту

На подъездах к мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом, днем 21 июля образовался серьезный затор.

По состоянию на 11:00, в очереди со стороны Тамани находится 478 автомобилей, ожидание составит около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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