Почти 500 машин скопилось в очередях на подъездах к Крымскому мосту
Общество
21.07.2024 11:35
На подъездах к мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом, днем 21 июля образовался серьезный затор.
По состоянию на 11:00, в очереди со стороны Тамани находится 478 автомобилей, ожидание составит около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
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