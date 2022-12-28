Почти 500 автомобилей угнали в Краснодарском крае в 2022 году

За 11 месяцев в полиции зарегистрировали 497 угонов на Кубани. Чаще всего угоняют незапертые машины либо автомобили с ключами в салоне.

В суд направили 343 уголовных дела, к уголовной ответственности привлеки 324 злоумышленника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили. Угнанные машины преступники чаще всего бросают, а иногда разбирают на запчасти и сдают в металлолом.

В полиции напоминают, что для защиты автомобиля нужно соблюдать элементарные правила безопасности.

«Даже выходя из салона на несколько минут, нельзя оставлять ключ в замке зажигания. Не лишним будет установить сигнализацию на транспортное средство, а также парковать свой автомобиль на специально оборудованных стоянках, либо в хорошо освещенных местах, и там, где установлены камеры видеонаблюдения», — рассказали правоохранители.

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