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Почти 500 автомобилей угнали в Краснодарском крае в 2022 году

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-500-avtomobilej-ugnali-v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu
Почти 500 автомобилей угнали в Краснодарском крае в 2022 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За 11 месяцев в полиции зарегистрировали 497 угонов на Кубани. Чаще всего угоняют незапертые машины либо автомобили с ключами в салоне.

В суд направили 343 уголовных дела, к уголовной ответственности привлеки 324 злоумышленника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили. Угнанные машины преступники чаще всего бросают, а иногда разбирают на запчасти и сдают в металлолом.

В полиции напоминают, что для защиты автомобиля нужно соблюдать элементарные правила безопасности.

«Даже выходя из салона на несколько минут, нельзя оставлять ключ в замке зажигания. Не лишним будет установить сигнализацию на транспортное средство, а также парковать свой автомобиль на специально оборудованных стоянках, либо в хорошо освещенных местах, и там, где установлены камеры видеонаблюдения», — рассказали правоохранители.

Читайте также: в 2022 году в Краснодаре зафиксировали почти 19,3 тыс. преступлений.

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