В 2022 году в Краснодаре зафиксировали почти 19,3 тыс. преступлений

Об этом рассказал начальник УМВД по Краснодару Дмитрий Остапенко на первом заседании нового состава Общественного совета.

Всего за первые 11 месяцев этого года в Краснодаре зарегистрировали 19 тыс. 293 преступления. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

С начала года в краевой столице совершили 280 грабежей (-2,8%), 200 краж из квартир (-29,6%), 114 преступлений на бытовой почве (-15,6%), 117 краж транспортных средств (-8,6%), 86 преступлений, связанных с причинением вреда здоровью (-1,1%). Разыскали 717 преступников.

Кроме того, в Краснодаре зафиксировали 1 тыс. 841 преступление по незаконному обороту наркотиков. Изъяли 45 кг наркотических средств.

В ДТП с начала года погибли 63 человека, в том числе 2 детей, и пострадали 1 тыс. 34 человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

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