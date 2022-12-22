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В 2022 году в Краснодаре зафиксировали почти 19,3 тыс. преступлений

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-v-krasnodare-snizilos-chislo-prestuplenij
В 2022 году в Краснодаре зафиксировали почти 19,3 тыс. преступлений
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом рассказал начальник УМВД по Краснодару Дмитрий Остапенко на первом заседании нового состава Общественного совета.

Всего за первые 11 месяцев этого года в Краснодаре зарегистрировали 19 тыс. 293 преступления. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

С начала года в краевой столице совершили 280 грабежей (-2,8%), 200 краж из квартир (-29,6%), 114 преступлений на бытовой почве (-15,6%), 117 краж транспортных средств (-8,6%), 86 преступлений, связанных с причинением вреда здоровью (-1,1%). Разыскали 717 преступников.

Кроме того, в Краснодаре зафиксировали 1 тыс. 841 преступление по незаконному обороту наркотиков. Изъяли 45 кг наркотических средств.

В ДТП с начала года погибли 63 человека, в том числе 2 детей, и пострадали 1 тыс. 34 человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

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