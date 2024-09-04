Почти 500 автомобилей стоят перед Крымским мостом 4 сентября

Большие пробки перед Крымским мостом сохраняются на протяжении дня 4 сентября с раннего утра.

Самый пик пришелся на 15:00 — тогда в пробке перед мостом в общей сложности стояли 500 машин.

По данным на 16:00, очередь начала постепенно уменьшаться — со стороны Керчи находятся 480 автомобилей. Время ожидания — около 2 часов.

Со стороны Тамани очереди на досмотр нет, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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