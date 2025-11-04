Почти 500 автомобилей скопились в пробах перед Крымским мостом днем 4 ноября

Заторы перед пунктами ручного досмотра на мосту через Керченский пролив начали собираться во вторник с с13:00

В это время со стороны Краснодарского края ожидали 30 машин, а со стороны Керчи — 98. Уже к 14:00 заторы увеличились до 121 автомобиля со стороны Тамани и до 149 машин — со стороны Крыма. В 15:00 перед пунктом ручного досмотра со стороны Кубани стояли 178 транспортных средств, а со стороны Керчи проезда ожидали 195 машин.

По состоянию на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 193 автомобилей. Предположительное время ожидания составляет около часа.

Со стороны Керчи стоят 297 транспортных средств. Время ожидания — также около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

