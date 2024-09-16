Почти 500 автомобилей 16 сентября стоят в пробках перед Крымским мостом

Несмотря на завершение лета, курортный сезон в Крыму активно продолжается. Многие жители России отправляются на отдых к популярным курортам на личных автомобилях.

По данным на 14:00 16 сентября, в очереди со стороны Керчи скопились 480 машин. Время ожидания — порядка двух часов.

В то же время со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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