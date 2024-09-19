Почти 50 иностранцев незаконно зарегистрировала сотрудница МФЦ в Краснодаре

Сотрудница МФЦ, специалист первой категории подделала бланки на миграционный учет 48 иностранных граждан.

По версии суда, женщина на работе принимала документы для последующего оформления государственных услуг. Она использовала паспортные данные клиентов, делала от их имени бланки о прибытии иностранцев на территорию РФ. После она направляла документы в отдел по вопросам миграции для постановки иностранцев на учет по месту пребывания в РФ.

Таким образом сотрудница незаконно направила 11 бланков на 48 граждан Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

В суде женщина полностью признала вину. Учитывая ее трудоспособность, ей назначили 1 год и 3 месяца принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, а также штраф в 95 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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