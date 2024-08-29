Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 5 тонн самопального алкоголя обнаружили на складе под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-5-tonn-samopalnogo-alkogolya-obnaruzhili-na-sklade-pod-anapoj
Почти 5 тонн самопального алкоголя обнаружили на складе под Анапой
Фото t.me/mvd_23

Склад контрафактного алкоголя обнаружили в селе Гай-Кодзор сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На подпольном складе обнаружили вино, чачу и коньяк. Всего из незаконного оборота изъято 4,6 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По факту незаконного производства алкоголя в полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Анапе изъяли около 2 тонн нелегального алкоголя.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях