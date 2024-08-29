Почти 5 тонн самопального алкоголя обнаружили на складе под Анапой

Склад контрафактного алкоголя обнаружили в селе Гай-Кодзор сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На подпольном складе обнаружили вино, чачу и коньяк. Всего из незаконного оборота изъято 4,6 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По факту незаконного производства алкоголя в полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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