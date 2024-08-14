Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 5,5 тыс. пожаров ликвидировали с начала года в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-5-5-tys-pozharov-likvidirovali-s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae
Видео канала «Кубань 24»

В регионе потушили 5 тыс. 414 возгораний. Из пожаров спасли 415 человек.

«Напоминаем, что в регионе действует штормовое предупреждение по высокой и чрезвычайной пожароопасности, а также на всей территории Кубани введен особый противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности», ― рассказал заместитель начальника краевого управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Виталий Давыденко.

Спасатели рекомендуют выключать электроприборы в ночное время и следить за состоянием проводки.

Читайте также: с начала года 30 лесных пожаров зафиксировали в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях