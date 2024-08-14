Почти 5,5 тыс. пожаров ликвидировали с начала года в Краснодарском крае

В регионе потушили 5 тыс. 414 возгораний. Из пожаров спасли 415 человек.

«Напоминаем, что в регионе действует штормовое предупреждение по высокой и чрезвычайной пожароопасности, а также на всей территории Кубани введен особый противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности», ― рассказал заместитель начальника краевого управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Виталий Давыденко.

Спасатели рекомендуют выключать электроприборы в ночное время и следить за состоянием проводки.

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