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Почти 450 учреждений культуры Кубани присоединились к проекту «Пушкинская карта»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-450-uchrezhdenij-kultury-kubani-prisoedinilis-k-proektu-pushkinskaya-karta
Почти 450 учреждений культуры Кубани присоединились к проекту «Пушкинская карта»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В регионе уже 440 тыс. людей используют «Пушкинскую карту». Край — один из лидеров в стране и первый в ЮФО по этому показателю.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с помощью «Пушкинской карты» молодежь может посещать концерты, выставки, кинотеатры, спектакли и экскурсии.

«Востребованы и нестандартные форматы мероприятий — творческие встречи, мастер-классы, музыкальные и поэтические гостиные», — написал Кондратьев в Telegram.

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