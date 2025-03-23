Почти 400 машин 23 марта встали в пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани

Автомобили перед Крымским мостом в Краснодарском крае в воскресенье начали скапливаться в затор с самого утра.

К 13:00 число машин, находящихся перед пунктами досмотра со стороны Тамани, достигло 385. Время ожидания составляет более 1 часа.

При этом, со стороны Керчи пробки у пунктов досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на федеральной трассе А-290 в Тамани растянулась почти на 4 км.

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По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего.