Почти 400 литров контрафактного пива изъяли из магазина в Ейском районе
Происшествия
19.12.2022 10:48
Полицейские во время рейда выявили магазин, в котором незаконно продавали спиртосодержащую продукцию.
По данным полиции, 44-летняя женщина-предприниматель организовала продажу алкоголя без разрешительных документов. Из незаконного оборота изъяли более 400 л пива.
В отношении правонарушительницы составили административный материал о нарушении особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме конфискации товара, женщине грозит штраф. Алкогольную продукцию поместили на хранение до суда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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