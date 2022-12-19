Почти 400 литров контрафактного пива изъяли из магазина в Ейском районе

Полицейские во время рейда выявили магазин, в котором незаконно продавали спиртосодержащую продукцию.

По данным полиции, 44-летняя женщина-предприниматель организовала продажу алкоголя без разрешительных документов. Из незаконного оборота изъяли более 400 л пива.

В отношении правонарушительницы составили административный материал о нарушении особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме конфискации товара, женщине грозит штраф. Алкогольную продукцию поместили на хранение до суда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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