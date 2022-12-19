Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Почти 400 литров контрафактного пива изъяли из магазина в Ейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-400-litrov-kontrafaktnogo-piva-izyali-iz-magazina-v-ejskom-rajone
Почти 400 литров контрафактного пива изъяли из магазина в Ейском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские во время рейда выявили магазин, в котором незаконно продавали спиртосодержащую продукцию.

По данным полиции, 44-летняя женщина-предприниматель организовала продажу алкоголя без разрешительных документов. Из незаконного оборота изъяли более 400 л пива.

В отношении правонарушительницы составили административный материал о нарушении особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме конфискации товара, женщине грозит штраф. Алкогольную продукцию поместили на хранение до суда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 10 тонн контрафактного алкоголя обнаружили в гараже в Тихорецком районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Пострадали три человека: легковушка влетела в бетонное ограждение в Новороссийске
  3. Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
  4. Шпионившего за Черноморским флотом украинского агента осудили на 12 лет
  5. Принудительно собирать нельзя: в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии
  6. Сочи вошел в пятерку городов, где россияне хотели бы встретить Новый год
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях