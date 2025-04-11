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Почти 40 домов в Краснодаре останутся без света 11 апреля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-40-domov-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-11-aprelya-iz-za-planovyh-rabot
Почти 40 домов в Краснодаре останутся без света 11 апреля из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В пятницу в краевой столице энергетики проведут плановые технические работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

  • Ростовское шоссе, 20/1, 30/3, 40, 54, 56
  • Николая Кондратенко, 6, 8
  • Адыгейская Набережная, 74
  • 1 Мая, 615/а, 664/10
  • Кадетская, 2, 5, 7, 9
  • Пригородная, 291/6
  • Тульская, 27
  • Курская 38, 40
  • Киевская, 89
  • Минская, 91
  • 2 Линия, 4
  • Российская, 794
  • Лесопарковая, 11
  • Новостроек, 51
  • Красная, 1
  • Октябрьская, 2
  • Площадь Победы, 1
  • Красина, 4
  • 70 лет октября, 16/2
  • Алтайская, 2, 4
  • Гагарина, 81
  • Ким, 54, 56/1
  • Ставропольская, 136
  • Строителей, 127/2
  • Дубинский, 14
  • 2 Кадетский, 8

Уточнить адрес можно по ссылке. За дополнительной информации рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, пишет ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 70 улиц в Краснодаре остались без света 10 апреля из-за плановых работ.

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