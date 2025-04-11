Почти 40 домов в Краснодаре останутся без света 11 апреля из-за плановых работ
Общество
11.04.2025 07:36
В пятницу в краевой столице энергетики проведут плановые технические работы на сетях электроснабжения.
В связи с этим с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
- Ростовское шоссе, 20/1, 30/3, 40, 54, 56
- Николая Кондратенко, 6, 8
- Адыгейская Набережная, 74
- 1 Мая, 615/а, 664/10
- Кадетская, 2, 5, 7, 9
- Пригородная, 291/6
- Тульская, 27
- Курская 38, 40
- Киевская, 89
- Минская, 91
- 2 Линия, 4
- Российская, 794
- Лесопарковая, 11
- Новостроек, 51
- Красная, 1
- Октябрьская, 2
- Площадь Победы, 1
- Красина, 4
- 70 лет октября, 16/2
- Алтайская, 2, 4
- Гагарина, 81
- Ким, 54, 56/1
- Ставропольская, 136
- Строителей, 127/2
- Дубинский, 14
- 2 Кадетский, 8
Уточнить адрес можно по ссылке. За дополнительной информации рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, пишет ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 70 улиц в Краснодаре остались без света 10 апреля из-за плановых работ.