Почти 40 домов в Краснодаре останутся без света 11 апреля из-за плановых работ

В пятницу в краевой столице энергетики проведут плановые технические работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

Ростовское шоссе, 20/1, 30/3, 40, 54, 56

Николая Кондратенко, 6, 8

Адыгейская Набережная, 74

1 Мая, 615/а, 664/10

Кадетская, 2, 5, 7, 9

Пригородная, 291/6

Тульская, 27

Курская 38, 40

Киевская, 89

Минская, 91

2 Линия, 4

Российская, 794

Лесопарковая, 11

Новостроек, 51

Красная, 1

Октябрьская, 2

Площадь Победы, 1

Красина, 4

70 лет октября, 16/2

Алтайская, 2, 4

Гагарина, 81

Ким, 54, 56/1

Ставропольская, 136

Строителей, 127/2

Дубинский, 14

2 Кадетский, 8

Уточнить адрес можно по ссылке. За дополнительной информации рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, пишет ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 70 улиц в Краснодаре остались без света 10 апреля из-за плановых работ.

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