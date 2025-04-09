Более 70 улиц в Краснодаре останутся без света 10 апреля из-за плановых работ
Общество
09.04.2025 17:11
В разных районах краевой столицы в четверг с утра временно ограничат подачу электричества из-за плановых работ на сетях.
С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
- Герцена, 116-134, 213-227, 243;
- Бабушкина, 48-70, 51-73, 67, 67/1, 72-80;
- проезд Энгельса, 6;
- Передерия, 145-161, 126-130;
- Луговой проезд, 2-14, 1-21;
- Рылеева, 87-89, 75-77, 95, 97, 81-83;
- Труда, 160-176, 273-283;
- Красных партизан, 58, 82;
- Каляева, 144-162;
- проезд Труда, 13-21, 12-24;
- Красных партизан, 44-72;
- проезд Герцена, 2-28, 1-31;
- Красина, 4;
- Октябрьская, 12, 12/1;
- Есенина, 43-55, 56-68;
- Выселковская, 61, 62-88;
- 3-й Евдокимовский переулок, 4-18, 5-13;
- Евдокимовская, 67-71, 81, 85-89, 123;
- Дровянникова, 47;
- Хабаровская, 1-29, 2-28;
- Глинки, 27-61, 24-60;
- Дунайская, 32-44;
- Казанская, 21-35, 24-40;
- Иркутская, 2-28, 3-29;
- Уральская, 20-26, 146, 148, 150, 152, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7, 158;
- Симферопольская, 34, 34/а , 38, 40, 42, 44;
- Бородинская, 1-3, 2-14;
- 2-я Заречная улица, 15-41, 12-38, 15-42, 67-87, 104, 116-134;
- Монтажная, 1-32, 2-34;
- 3-я Заречная улица, 11-39;
- 1-я Заречная улица, 80-98, 65-83;
- Бисерная, 19;
- 40 лет победы, 32-52, 52/3, 58;
- 1 Мая, 379-401, 382-426, 432-452;
- Зоологическая, 27;
- Шаляпина, 33;
- Сергиевская, 49;
- Гаражный переулок, 1, 5, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;
- Российская, 131/5, 131/7, 139, 253, 351, 394-414, 432;
- Анапская, 24, 26;
- Краснофлотская, 18;
- Коллективная, 43;
- Московская, 18;
- Ростовская, 27-39;
- Коллективная, 24-50, 19-43;
- Московская, 6-28, 34-36;
- Краснофлотская, 18-34, 11-29;
- Карельская, 98;
- Интернациональный бульвар, 112-160;
- Павлова, 47-97, 68-116;
- Ковалева, 31;
- Ковтюха, 8-40, 1-31;
- Павлова, 44-68, 31-45;
- Ключевая, 11;
- Болотникова, 5-13, 2-14;
- 1-й проезд Болотникова, 1-7;
- 2-й Адыгейский переулок, 20-32;
- Таманская, 2-48, 1-51;
- Воронежский бугор, 20-36, 3-21;
- Керченская, 2-6;
- Воронежская, 13-31, 14-30;
- Пашковская, 169-185, 168-196;
- Длинная, 220-232, 247-275;
- Костылева, 43-49, 51-71, 54-70, 72-78, 73-107, 80-106, 96/3;
- Горького, 162-190, 177-217, 190/5;
С 13:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:
- Школьная, 15/6;
- Взлетная, 25-65, 34-66;
- проезд Полины Осипенко, 55-71, 50-62;
- Пугачева, 83-105, 90-110;
- проезд имени Пугачева, 46-58, 51-63;
- Осипенко, 128;
- Деповская, 125-133;
- Ким, 168-190;
Уточнить адрес можно по ссылке. За дополнительной информации рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, пишет ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 апреля из-за плановых работ без электричества остались более 20 улиц.