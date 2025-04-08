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Более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 9 апреля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-9-aprelya-iz-za-planovyh-rabot
Более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 9 апреля из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В разных районах краевой столицы в среду с утра временно ограничат подачу электроэнергии из-за плановых работ на сетях.

Так, 9 апреля с 9:00 до 12:00 отключат свет по адресу проспект Чекистов, 34.

С 13:00 до 17:00 подачу электричества ограничат на улицах:

  • Индустриальная, 54;
  • Песчаная, 9, 14;
  • Станкостроительная, 19;
  • Южная, 18;
  • Заводская, 4.

Также с 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц:

  • Южная, 15;
  • Заводская, 12;
  • Станкостроительная, 11;
  • Бульварное кольцо, 9;
  • Дровянникова, 47;
  • Игнатова, 25, 27;
  • Тюляева, 11, 13, 15;
  • Уральская, 99;
  • Ковалева, 18, 22;
  • Яна Полуяна, 33;
  • Ростовское шоссе, 47, 66, 68/1, 74/4;
  • Пионовая, 182;
  • Раздельная, 45;
  • Восточно-Кругликовская, 45;
  • Грушовая, 683;
  • Осипенко, 128;
  • Воронежская, 100;
  • Шевченко, 150, 158, 162;
  • Старокубанская, 111, 113, 117, 119, 121;
  • Ставропольская, 181, 254, 262, 268, 268/2.

Дополнительную информацию можно уточнить по ссылке и в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Кроме того, с 9:30 до 17:00 отключат электроэнергию потребителям на улице Черкасская, 60, 62А, 64, 64/1, 68 и 68/1. Подробнее — по телефону диспетчерской службы «Югстрой-Электросеть»: 238-40-06.

Также с 9:00 до 17:00 не будет электричества на улице Кондратенко, 6, корпус 1 и 2. Дополнительную информацию по этим отключениям можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон»: 8-800-777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 8 апреля свет отключили на 20 улицах из-за аварии.

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