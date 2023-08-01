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Почти 4 года колонии получил мошенник, обманывающий пожилых людей в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-4-goda-kolonii-poluchil-moshennik-obmanyvayushhij-pozhilyh-lyudej-v-krasnodarskom-krae
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Приговор жителю Волгограда вынес Ленинский районный суд Краснодара. Его признали виновным в мошенничестве.

Суд установил, что мужчина вместе другими неустановленными лицами систематически обманывал пожилых жителей Кубани. Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и говорили им, что их родственники попали в беду. Мошенники убеждали людей передать им деньги якобы для помощи родственникам. Пожилые люди передавали им последние накопления в размере от 150 до 300 тыс. рублей.

Пострадавшие в силу возраста не смогли явиться в суд. Для изучения материалов уголовного дела суд организовал несколько выездных заседаний. При этом подозреваемый отказался признать свою вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 10 месяц лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. С подсудимого в пользу потерпевших пенсионеров взыскали 550 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани поймали курьера, который забирал деньги у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров.

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