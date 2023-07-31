На Кубани поймали курьера, который забирал деньги у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров

В дежурную часть ОМВД России по Крыловскому району обратилась 75-летняя местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее дочь стала виновницей ДТП с пострадавшими. Звонивший предложил за 500 тыс. рублей помочь решить вопрос, чтобы дочь пенсионерки не привлекали к ответственности. Пострадавшая согласилась и отдала деньги подъехавшему к ее дому курьеру.

Подозреваемого задержали в Белоглинском районе, им оказался 20-летний житель Горячего Ключа. Установили, что курьер забирал деньги у пострадавших и перечислял их на счета мошенников, которые руководили его действиями. При этом парень оставлял себе 5% от каждой суммы перевода. Выяснилось, что у другой пострадавшей из Крыловского района он забрал 155 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пенсионерка отдала мошенникам 500 тыс. рублей в Майкопе, чтобы «спасти» дочку от тюрьмы.