Почти 350 машин стоят в очереди к Крымскому мосту в сторону Кубани 29 августа
Общество
29.08.2024 14:11
Очередь на досмотр к Крымскому мосту собралась со стороны Крыма днем 29 августа.
По данным на 14:00, со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 340 машин. Время ожидания — около часа.
Со стороны Тамани очереди на досмотр нет, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Читайте также: из-за пробок перед Крымским мостом установили биотуалеты и пункты выдачи воды.