Почти 350 машин стоят в очереди к Крымскому мосту в сторону Кубани 29 августа

Очередь на досмотр к Крымскому мосту собралась со стороны Крыма днем 29 августа.

По данным на 14:00, со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 340 машин. Время ожидания — около часа.

Со стороны Тамани очереди на досмотр нет, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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