Почти 300 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Кубани с начала 2024 года

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Среди отдохнувших — 83 тыс. детей со всей России и 191,3 тыс. — со всей Кубани.

«До конца месяца еще почти 43 тыс. детей из разных уголков нашей страны и 57 тыс. детей из Краснодарского края отдохнут перед началом школьных забот, займутся спортом, заведут новые знакомства и примут участие в увлекательных мероприятиях», — написала Минькова.

Вице-губернатор отметила, что сейчас главная задача региона — обеспечить качественный, всесторонний и безопасный отдых для детей. И на эти цели в этом году направили 3,2 млрд рублей.

«Всего в летний период планируем оздоровить 375 тыс. ребят со всей страны», — добавила Анна Минькова.

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