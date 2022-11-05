Почти 300 тыс. человек посетили мероприятия «Ночи искусств» в Краснодарском крае
Впервые за два года Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» прошла в очном формате.
В День народного единства учреждения культуры Краснодарского края провели 3 тыс. 455 мероприятий, которые посетили 298 тыс. 327 человек.
Театры, концертные залы, музеи, библиотеки и выставочные залы провели различные тематические мероприятия. В их числе лекции, мастер-классы, выставки, экскурсии, квесты, викторины, спектакли и многое другое. Например, исторический парк «Россия — моя история» в Краснодаре, который в этот день отметил четырехлетие со дня открытия, подготовил оригинальные авторские проекты.
Мероприятия «Ночи искусств» посвятили многообразию культур народов России под девизом «Искусство объединяет», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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