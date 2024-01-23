Почти 300 пожаров произошло в Краснодарском крае с начала года

Количество пожаров в жилом секторе выросло в связи с морозами на Кубани.

С начала года в крае произошло 289 пожаров, на которых погибли 20 человек, еще 9 человек спасли.

Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

За сутки 22 января на двух пожарах погибли человека — первый пожар произошел днем в станице Черноерковской Славянского района, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Второй пожар произошел вечером в станице Кирпильской Усть-Лабинского района, причина — короткое замыкание электропроводки.

«Сотрудники МЧС России призывают жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Это поможет вам избежать травм, а в некоторых случаях спасти вашу жизнь. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 01, 101 или 112», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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