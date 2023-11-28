Почти 30 вагонов щебня отсыпали на разрушенном штормом ж/д перегоне в Сочи

Сотрудники РЖД весь день 28 ноября продолжают вести восстановительные работы на на перегоне Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае.

В Telegram-канале РЖД опубликовали видеозапись с места ремонтных работ.

«На проблемных участках железнодорожники отсыпают тонны инертных материалов. На данный момент выгрузили в основание насыпи 18 вагонов бутового камня и 11 вагонов щебня», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 26 ноября в Черном и Азовском моря начался сильный шторм. Скорость ветра на побережье достигала 30-35 м/с. В Сочи с вечера 26 ноября мощные волны повредили насыпь и железнодорожное полотно на перегоне Лазаревская — разъезд Водопадный. Движение поездов приостановили. Днем 27 ноября в Сочи задерживалось отправление более 50 поездов дальнего следования.

Утром 28 ноября число задержанных поездов в Сочи сократилось до 17. Сейчас движение на участке Лазаревская — разъезд Водопадный организовано по одному пути в реверсивном режиме. Восстановлена контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс.