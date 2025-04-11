Почти 30 улиц на Ближнем Западном обходе Краснодара остались без света
Происшествия
11.04.2025 15:19
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 апреля в 14:49.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «КС-7» КРНС-15 и КРНС-20 и еще 15 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались жители улиц:
- Екатеринодарская,
- Ивановская,
- Ильинская,
- Кизлярская,
- Ленская,
- Ленский переулок,
- Надежды,
- Народная,
- Ольгинская,
- Орловская,
- Семеновская,
- Средняя,
- Троицкая,
- 2-й Белый переулок,
- Гвардейский переулок,
- Лесопосадочная,
- Парковая,
- Предчистая,
- Проезжая,
- Рясная,
- Семеновская,
- Евдокии Сокол,
- Таежная,
- Троицкая,
- Тувинская,
- Народная,
- Ореховая.
На месте уже работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.
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