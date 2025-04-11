Почти 30 улиц на Ближнем Западном обходе Краснодара остались без света

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 апреля в 14:49.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «КС-7» КРНС-15 и КРНС-20 и еще 15 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

Екатеринодарская,

Ивановская,

Ильинская,

Кизлярская,

Ленская,

Ленский переулок,

Надежды,

Народная,

Ольгинская,

Орловская,

Семеновская,

Средняя,

Троицкая,

2-й Белый переулок,

Гвардейский переулок,

Лесопосадочная,

Парковая,

Предчистая,

Проезжая,

Рясная,

Семеновская,

Евдокии Сокол,

Таежная,

Троицкая,

Тувинская,

Народная,

Ореховая.

На месте уже работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

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