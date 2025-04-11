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Почти 30 улиц на Ближнем Западном обходе Краснодара остались без света

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-30-ulits-na-blizhnem-zapadnom-obhode-krasnodara-ostalis-bez-sveta
Почти 30 улиц на Ближнем Западном обходе Краснодара остались без света
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 апреля в 14:49.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «КС-7» КРНС-15 и КРНС-20 и еще 15 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

  • Екатеринодарская,
  • Ивановская,
  • Ильинская,
  • Кизлярская,
  • Ленская,
  • Ленский переулок,
  • Надежды,
  • Народная,
  • Ольгинская,
  • Орловская,
  • Семеновская,
  • Средняя,
  • Троицкая,
  • 2-й Белый переулок,
  • Гвардейский переулок,
  • Лесопосадочная,
  • Парковая,
  • Предчистая,
  • Проезжая,
  • Рясная,
  • Семеновская,
  • Евдокии Сокол,
  • Таежная,
  • Троицкая,
  • Тувинская,
  • Народная,
  • Ореховая.

На месте уже работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Читайте также: более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 9 апреля из-за плановых работ. В разных районах краевой столицы в среду с утра временно ограничат подачу электроэнергии из-за плановых работ на сетях.

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