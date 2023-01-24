Почти 30 тыс. обращений по проблемам ЖКХ поступило от жителей Кубани
На еженедельном планерном совещании ЗСК депутаты оценили итоги деятельности госжилинспекции Краснодарского края за прошлый год.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, чаще всего обращения в органы местного самоуправления и к госвласти от граждан связаны с качеством ЖКУ, содержанием многоквартирных домов и сохранностью жилфонда.
С начала 2022 года в краевой жилнадзор поступило 29 тыс. 465 обращений — это более чем на 700 обращений больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в трех районах число жалоб сократилось в два раза.
Большая часть вопросов в прошлом году связана с начислением платы за коммунальные услуги — 34% от общего количества. Кроме того, 18% обращений касались качества ЖКУ, 17% — обслуживания многоквартирного дома.
Также люди обращались в госжилинспекцию по вопросам незаконных перепланировок, ввода и вывода из строя приборов учета, работы аварийно-диспетчерских служб и капитального ремонта. В основном обращения и жалобы поступают из Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы.
Юрий Бурлачко отметил, что уменьшение количества обращений — показатель доверия жителей края к госжилинспеции.
«Однако главную оценку ее работе должны давать люди. Когда будут предложения по расширению списка из девяти муниципалитетов, которым уже переданы полномочия по осуществлению госжилнадзора, мы, безусловно, в рамках своих полномочий окажем необходимую помощь», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.
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