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Почти 3 тыс. представителей Кубанского казачьего войска принимают участие в СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-3-tys-predstavitelej-kubanskogo-kazachego-vojska-prinimayut-uchastie-v-svo
Почти 3 тыс. представителей Кубанского казачьего войска принимают участие в СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 4 декабря на торжественном мероприятии в учебном центре войска для казаков-добровольцев сообщил замглавы Краснодарского края, атаман Кубанского войска Александр Власов.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Власов, первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Павел Лях, атаман Черноморского округа Сергей Савотин и представители духовенства.

«Сейчас боевые задачи выполняют почти 3 тыс. казаков в составе трех отрядов казачьей бригады «Кубань», а также воинских частей. Во все времена казаки защищают Родину с несокрушимой смелостью и отвагой, честью и мужеством, стойкостью и решимостью. Победа будет за нами», — Власов.

Павел Лях пожелал добровольцам успешного выполнения боевых задач и возвращения домой. Казакам вручили посылки. Кроме того, для них с концертной программой выступили коллективы из Новороссийска.

В течение двух недель, казаки-добровольцы прошли курсы тактической, огневой, разведывательной, военно-медицинской и инженерной подготовки. Также их обучили военной топографии.

Учебный центр Кубанского казачьего войска является первым в России казачьим центром, где ведут качественную подготовку добровольцев. В ходе подготовки учитывается опыт СВО, войн и локальных конфликтов последних десятилетий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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