Почти 3 млрд рублей направили на развитие Горячего Ключа в 2024 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с активом муниципалитета в ходе рабочей поездки в Горячий Ключ.

Глава регион отметил, что с начала года Горячий Ключ демонстрирует рост в ключевых отраслях на 20,9 %.

«Муниципалитет активно участвует в реализации нацпроектов, получает господдержку в виде дотаций, субсидий. В прошлом году направили 2,1 млрд рублей, в этом — почти 3 млрд. Но главное — деньги не получить, а освоить, вложить их в благоустройство, запуск новых производств, строительство важных соцобъектов, которых ждут люди», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам первого вице-губернатора Игоря Галася, по социально-экономическому развитию в 2023 году Горячий Ключ занял 27 место. Однако в этом году есть шансы подняться на четыре строчки. Сейчас муниципалитет участвует в 16 госпрограммах.

По информации вице-губернатора Александра Руппеля, турпоток в Горячий Ключ в 2023 году вырос на 43 %, курорт принял почти 110 тыс. отдыхающих. Загрузка санаториев составила более 85 %. А с начала 2024 года отдохнули уже 79 тыс. человек и 87,5 тыс. «туристов одного дня».

«В прошлом году при краевом софинансировании привели в порядок маршрут «Дантово Ущелье — Скала Спасения», теперь идет второй этап — благоустройство «Тропы здоровья», до конца года работы завершат. За последние 3 года появились 13 новых средств размещения. Сейчас в активной стадии реализации еще 5 проектов более чем на 630 млн рублей. Это позволит создать порядка 100 рабочих мест», — рассказал Руппель.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в Горячем Ключе особенно развиты овощеводство и садоводство. Более 1 тыс. га занимают садопригодные земли, в текущем году заложили 23 га садов интенсивного типа.

Говоря об инвестиционном развитии курортного города в целом, было отмечено, что сейчас там реализуют 13 проектов на общую сумму 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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