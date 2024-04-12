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Почти 220 машин увезли на штрафстоянку с 1 апреля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-220-mashin-uvezli-na-shtrafstoyanku-s-1-aprelya-v-krasnodare
Почти 220 машин увезли на штрафстоянку с 1 апреля в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Автомобили эвакуировали за несоблюдение правил остановки и стоянки, а также за парковку на местах для инвалидов.

Всего с начала работы эвакуаторов в краевой столице на штрафстоянку увезли 117 машин.

«Полиция призывает водителей строго соблюдать требования дорожных знаков и дорожной разметки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в мэрии Краснодара рассказали, как будут работать эвакуаторы.

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