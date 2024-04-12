Почти 220 машин увезли на штрафстоянку с 1 апреля в Краснодаре
Общество
12.04.2024 17:24
Автомобили эвакуировали за несоблюдение правил остановки и стоянки, а также за парковку на местах для инвалидов.
Всего с начала работы эвакуаторов в краевой столице на штрафстоянку увезли 117 машин.
«Полиция призывает водителей строго соблюдать требования дорожных знаков и дорожной разметки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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