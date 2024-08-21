Почти 20 улиц на севере Краснодара остались без света из-за масштабной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 21 августа.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены подстанции «АН-101», «АН-102» и 37 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

1-го Мая;

Тепличной;

Российской;

Сахалинской;

Костромской;

Ратной Славы;

Атамана Бабыча;

Комарова;

Тверской;

Очаковской;

Рязанской;

Парижской;

Тверской;

Витебской;

Волховской;

Бестужевской;

16 Полевой участок;

Митинской;

Аляскинской.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электричества на севере города планируют к 18:00.

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