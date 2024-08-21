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Почти 20 улиц на севере Краснодара остались без света из-за масштабной аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-20-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-masshtabnoj-avarii
Почти 20 улиц на севере Краснодара остались без света из-за масштабной аварии
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 21 августа.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены подстанции «АН-101», «АН-102» и 37 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

  • 1-го Мая;
  • Тепличной;
  • Российской;
  • Сахалинской;
  • Костромской;
  • Ратной Славы;
  • Атамана Бабыча;
  • Комарова;
  • Тверской;
  • Очаковской;
  • Рязанской;
  • Парижской;
  • Тверской;
  • Витебской;
  • Волховской;
  • Бестужевской;
  • 16 Полевой участок;
  • Митинской;
  • Аляскинской.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электричества на севере города планируют к 18:00.

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