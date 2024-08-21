Почти 20 улиц на севере Краснодара остались без света из-за масштабной аварии
Общество
21.08.2024 14:56
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 21 августа.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены подстанции «АН-101», «АН-102» и 37 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались жители улиц:
- 1-го Мая;
- Тепличной;
- Российской;
- Сахалинской;
- Костромской;
- Ратной Славы;
- Атамана Бабыча;
- Комарова;
- Тверской;
- Очаковской;
- Рязанской;
- Парижской;
- Тверской;
- Витебской;
- Волховской;
- Бестужевской;
- 16 Полевой участок;
- Митинской;
- Аляскинской.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электричества на севере города планируют к 18:00.
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