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Почти 20 млн рублей незаконно заработал на торговле пропаном бизнесмен в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-20-mln-rublej-nezakonno-zarabotal-na-torgovle-propanom-biznesmen-v-krasnodarskom-krae
Почти 20 млн рублей незаконно заработал на торговле пропаном бизнесмен в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело о незаконном предпринимательстве возбудили в отношении 45-летнего предпринимателя из Краснодара.

По данным следствия, в течение 2,5 лет бизнесмен без лицензии торговал пропаном на территории Каневского района. В результате предприниматель незаконно заработал около 19,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. До суда бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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