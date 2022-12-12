Почти 20 млн рублей незаконно заработал на торговле пропаном бизнесмен в Краснодарском крае

Уголовное дело о незаконном предпринимательстве возбудили в отношении 45-летнего предпринимателя из Краснодара.

По данным следствия, в течение 2,5 лет бизнесмен без лицензии торговал пропаном на территории Каневского района. В результате предприниматель незаконно заработал около 19,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. До суда бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: бизнесмен незаконно заработал 6,2 млн рублей на добыче песка под Краснодаром.