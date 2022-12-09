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Бизнесмен незаконно заработал 6,2 млн рублей на добыче песка под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/biznesmen-nezakonno-zarabotal-6-2-mln-rublej-na-dobyche-peska-pod-krasnodarom
Бизнесмен незаконно заработал 6,2 млн рублей на добыче песка под Краснодаром
Фото mvdmedia.ru

В полиции Адыгеи возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве и отмывании денег в отношении 57-летнего жителя Майкопа.

По версии полиции, с января по июль этого года без лицензии на пользование недрами бизнесмен вместе с другими лицами при помощи спецтехники незаконно добывал песчано-гравийную смесь на двух участках в хуторе Саратовском Красногвардейского района Адыгеи. Все добытые ресурсы продавали третьим лицам. В результате мужчина незаконно извлек более 6,2 млн рублей дохода.

Чтобы придать правомерности своим действиям, злоумышленник заключил с собственником участков договоры купли-продажи на общую сумму 2 млн рублей. При этом заплатил за землю злоумышленник из денег, которые заработал незаконным путем.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве и отмывании денег, заработанных преступным путем. Расследование продолжается, сообщает портал «МВД Медиа».

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