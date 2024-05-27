Почти 20 лет колонии на двоих дали избившим друга до смерти жителям Краснодара

Двое жителей краевой столицы избили знакомого 16 октября 2023 года. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

По данным следствия, в этот день двое мужчин находились в квартире своего знакомого. Уточняется, что тот ранее разрешил одному из них пожить в его квартире. Однако «постоялец» пригласил в гости товарища, не спросив разрешения у хозяина квартиры.

Между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры двое мужчин нанесли хозяину квартиры не менее 40 ударов кулаками по голове и не менее 30 ударов по телу и конечностям. Скорую помощь вызвали только на следующий день. Несмотря на усилия врачей мужчина умер в больнице от полученных травм.

На подозреваемых завели уголовное дело. На суде оба признали вину. Суд приговорил одного из них к 10 годам лишения свободы, а другого — к 9 годам и 6 месяцам. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии строгого режима. Также в качестве компенсации морального вреда мужчинам придется выплатить матери погибшего по 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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