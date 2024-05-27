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Почти 20 лет колонии на двоих дали избившим друга до смерти жителям Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-20-let-kolonii-na-dvoih-dali-izbivshim-druga-do-smerti-zhitelyam-krasnodara
Почти 20 лет колонии на двоих дали избившим друга до смерти жителям Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Двое жителей краевой столицы избили знакомого 16 октября 2023 года. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

По данным следствия, в этот день двое мужчин находились в квартире своего знакомого. Уточняется, что тот ранее разрешил одному из них пожить в его квартире. Однако «постоялец» пригласил в гости товарища, не спросив разрешения у хозяина квартиры.

Между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры двое мужчин нанесли хозяину квартиры не менее 40 ударов кулаками по голове и не менее 30 ударов по телу и конечностям. Скорую помощь вызвали только на следующий день. Несмотря на усилия врачей мужчина умер в больнице от полученных травм.

На подозреваемых завели уголовное дело. На суде оба признали вину. Суд приговорил одного из них к 10 годам лишения свободы, а другого — к 9 годам и 6 месяцам. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии строгого режима. Также в качестве компенсации морального вреда мужчинам придется выплатить матери погибшего по 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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