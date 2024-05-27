Убившей любовника ударом ножа в сердце жительнице Кубани дали 7 лет колонии

Убийство произошло в марте текущего года в станице Привольной Каневского района.

По данным следствия, местная жительница женщина нанесла своему 51-летнему сожителю удар ножом в грудь, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца. От этого мужчина скончался на месте.

На суде подозреваемая признала вину в полном объеме. Суд признал 39-летнюю женщину виновной и приговорил к семи голам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительница станицы Привольной и ее сожитель вместе распивали алкоголь и поссорились. Женщина нанесла один удар кухонным ножом в сердце сожителя. Мужчина скончался на месте. Злоумышленница пыталась скрыть следы и орудие преступления, но это ей не удалось.