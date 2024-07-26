Почти 20-километровая пробка образовалась в районе Архипо-Осиповки
Общество
26.07.2024 14:11
Затор под Геленджиком растянулся от Тешебса до Пшады. Время в пути в пробке займет от 2 часов.
Движение затруднено и на въезде, и на выезде из Архипо-Осиповки в сторону Джубги. Там, согласно данным «Яндекс Карты», пробка тянется от перекрестка улицы Ленина/Почтовая до 1453 километра трассы М-4 «Дон» (около 4,5 км).
Водителям стоит быть внимательнее, так как на Ленина сейчас идут дорожные работы.
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