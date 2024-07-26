К морю на выходные: почти 900 машин стоят на подъездах к Крымскому мосту

Утром 26 июля с обеих сторон Крымского моста образовались большие пробки перед досмотровыми пунктами.

По данным на 8:00, со стороны Керчи перед пунктом досмотра стоят 430 машин, время ожидания в пробке — около двух часов.

Со стороны Тамани в очереди на пункт досмотра стоят 453 автомобиля, время ожидания также около двух часов, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

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