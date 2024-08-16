Почти 2 тыс. автомобилей стоят в пробке перед Крымским мостом после перекрытия
Общество
16.08.2024 08:09
По данным на 8:00, с обеих сторон Крымского моста к пунктам досмотра стоят более 1,9 тыс. автомобилей.
Так, со стороны Тамани находятся 1,2 тыс. машин, время ожидания составит более трех часов.
Со стороны Керчи в очереди на досмотр на мост стоят 720 автомобилей, время ожидания также более трех часов, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.
UPD: по данным на 9:00, очередь со стороны Керчи увеличилась до 1,1 тыс. автомобилей, со сторона Тамани количество ожидающих досмотра машин не увеличилось.
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Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский мост перекрыли ночью 16 августа, открыли движение только спустя 4 часа.