Почти 18 тонн огурцов с карантинным вредителем из Ирана обнаружили в Краснодаре

Общество
Почти 18 тонн огурцов с карантинным вредителем из Ирана обнаружили в Краснодаре
Фото t.me/rsn_yug

Партию зараженных овощей выявили на складе временного хранения в краевой столице.

Живых особей западного цветочного трипса обнаружили во время фитосанитарного контроля партии огурцов объемом 17,6 т из Ирана. Наличие вредителя подтвердили в лаборатории Краснодарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Западный цветочный трипс включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и представляет серьезную угрозу для агропромышленного комплекса Кубани. Огурцы с насекомыми отправили на обеззараживание, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: более 12 тонн мандаринов с «жуками-вонючками» хотели провезти в Сочи из Абхазии. Партию зараженных цитрусовых обнаружили при проведении фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска «Адлер».

