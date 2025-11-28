Более 12 тонн мандаринов с «жуками-вонючками» хотели провезти в Сочи из Абхазии
Партию зараженных цитрусовых обнаружили при проведении фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска «Адлер».
Вредителей обнаружили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Коричневого мраморного клопа выявили в 12,5 т мандаринов.
Наличие живого карантинного вредителя подтвердили в лаборатории специалисты Краснодарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Чтобы не допустить проникновение «жука-вонючки» и его дальнейшего распространения в регионе, всю партию цитрусовых запретили к ввозу в страну, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Мраморных клопов называют жуками-вонючками из-за неприятного запаха, который они выделяют. Он может вызвать раздражение и аллергические реакции (зуд, высыпания, покраснение) при попадании на кожу или слизистые оболочки. Сельскому хозяйству жуки могут нанести значительный ущерб, поскольку питаются растительной пищей — фруктами и овощами.
